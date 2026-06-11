Il giovane è stato denunciato alla procura. Complessivamente sono state accertate violazioni amministrative per 10mila euro. Le E-bike non possono superare i 25 km/h

Servizi straordinari per il contrasto all’uso irregolare e indisciplinato di monopattini elettrici, velocipedi e biciclette a pedalata assistita. Sono le attività svolte dai carabinieri della Compagnia di Crotone, rivolte in particolare alla sicurezza stradale, alla prevenzione dei comportamenti pericolosi e alla tutela delle fasce più vulnerabili.

I controlli dei militari si sono concentrati ad Isola di Capo Rizzuto, coadiuvati dal personale della Polizia Locale, anche alla luce delle novità introdotte dal nuovo codice della strada, di cui alla Legge 177/2024. Mirati posti di controllo hanno consentito di effettuare verifiche tecniche in particolare sui veicoli condotti da giovanissimi.

Nel corso del servizio sono stati controllati circa dieci mezzi, tutti condotti da minori, e sono state accertate numerose violazioni amministrative, per un importo complessivo superiore ai 10.000 euro. Particolare attenzione è stata rivolta alle biciclette elettriche modificate o comunque non conformi alla normativa vigente.

Due mezzi, infatti, sono stati sottoposti a sequestro poiché, a seguito degli accertamenti, sono risultati completamente privi di pedali e dotati di acceleratore autonomo. Tali caratteristiche ne comportano l’equiparazione a veri e propri ciclomotori non immatricolati, con le conseguenti sanzioni previste dalla legge.

Nel corso delle operazioni di identificazione, i militari hanno inoltre denunciato un minore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, poiché trovato in possesso di un coltello. L’arma bianca è stata immediatamente sottoposta a sequestro.

Carabinieri e Polizia Locale richiamano l’attenzione della cittadinanza sul rispetto delle nuove disposizioni in materia di circolazione dei monopattini elettrici, che prevedono l’obbligo di contrassegno identificativo, assicurazione e casco per tutti i conducenti, indipendentemente dall’età. Per quanto riguarda le biciclette elettriche, la pedalata assistita deve interrompersi al raggiungimento dei 25 km/h; qualora il mezzo sia in grado di procedere esclusivamente con propulsione elettrica mediante acceleratore, la velocità massima consentita non può superare i 6 km/h, pena l’equiparazione a ciclomotore.