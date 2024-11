Il presidente della Conferenza Episcopale calabra e Vescovo di Cosenza ha aggiunto:'la 'ndrangheta non ha nulla di cristiano'

Lamezia Terme - "Nella Chiesa non c'è cittadinanza per i mafiosi se non dopo la loro conversione e dopo aver dimostrato con atti concreti, visibili e pubblici il loro pentimento". Lo ha detto il presidente della Conferenza Episcopale Calabra e Vescovo di Cosenza, mons.Salvatore Nunnari, a Lamezia Terme. "La 'ndrangheta - ha aggiunto - non ha nulla di cristiano ma scimmiotta la fede e il Vangelo. L'insidia sta nel fatto che essa riesce a colmare vuoti sociali, economici".