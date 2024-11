Mentre lavorava per riparare una condotta fognaria è stato sepolto da un cumulo di terra e tratto i salvo dai colleghi

Un operaio è stato investito da una frana mentre lavorara, in un fondo privato, alla riparazione di una condotta fognaria a Taverna di Montalto Uffugo. Secondo quanto si è appreso l'uomo è stato travolto da un imponente cumulo di terra, ma è stato subito liberato. Inizialmente si era temuto il peggio, tanto che dalla postazione delle Cannuzze si era alzato in volo anche l'elisoccorso, poi rientrato alla base. Accompagnato da un'ambulanza l'operaio è stato condotto all'Annunziata per accertamenti.