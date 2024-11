I carabinieri forestali hanno sorpreso l'uomo mentre operava con uno scavatore a Montalto Uffugo

Un imprenditore di Montalto è stato denunciato all’autorità giudiziaria per furto aggravato e deturpazione di bellezze naturali. Sono stati i militari della stazione carabinieri forestale, a seguito di un controllo in località Coretto, a sorprendere l’uomo mentre, con l’ausilio di un escavatore ed un autocarro, sistemava materiale inerte da poco prelevato dall’alveo del torrente Mesca, affluente del fiume Crati, per trasportarlo nel piazzale del suo deposito. L’attività di prelievo di materiale, priva di qualsiasi autorizzazione, ha comportato una modifica dello stato dei luoghi a causa dell’ingente quantitativo di materiale inerte estratto dall’alveo. Si è pertanto proceduto alla denuncia dell’uomo e al sequestro dei mezzi e del materiale inerte depositato sul piazzale.