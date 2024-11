E' accaduto a Taverna di Montalto Uffugo. Dopo una lite per futili motivi un venticinquenne ha esploso diversi colpi di pistola all'indirizzo di due ragazzi nordafricani. Uno dovrà subire un delicato intervento chirurgico

Un'altra sparatoria a causa di un litigio per futili motivi. Questa volta è accaduto a Taverna di Montalto Uffugo, nel cosentino. Secondo una prima ricostruzione, poco dopo la mezzanotte, un venticinquenne, Cristian Pastura di San Benedetto Ullano, avrebbe notato due ragazzi stranieri intenti a danneggiare la sua autovettura, una Alfa Romeo 156. Dopo un accesso litigio verbale, il giovane si è diretto verso casa per poi tornare sul posto con una pistola detenuta illegalmente. Da lì alla sparatoria il passo è stato breve, Cristian Pastura ga esploso diversi colpi all'indirizzo dei due. La sparatoria è avvenuta in una zona centrale della picoola frazione, davanti un bar di via Verdi. I feriti sono stati trasportati all'Annunziata di Cosenza, uno non è in pericolo di vita mentre l'altro dovrà essere sottoposto ad intervento chirurgico. Il venticinquenne è stato arrestato dai carabinieri di Rende e condotto in caserma. Durante l'interrogatorio ha confessato quanto accaduto.