Un bimbo appena partorito trovato morto in una casa a Montepaone. La macabra scoperta dopo il ricovero di una donna in ospedale, che aveva insospettito i medici.

Quando i medici hanno visto la donna arrivare in ospedale hanno capito subito che aveva partorito, e hanno segnalato la cosa alle forze dell'ordine che, entrando nella casa della donna hanno fatto la macabra scoperta: il neonato, partorito in casa, era già morto. Immediatamente avviate le indagini per ricostruire l'accaduto. I Carabinieri di Soverato insieme al medico legale, stanno cercando di individuare la causa del decesso del neonato.