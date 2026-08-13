Nell’area stanno operando le unità cinofile dei carabinieri, il soccorso alpino della guardia di finanza e i vigili del fuoco. L’elicottero del reparto volo di Salerno sta eseguendo dei sorvoli

Sono in corso a Montepaone, in provincia di Catanzaro, le ricerche di una persona scomparsa. Si tratta di Stefano Corabi, 38 anni, di Montapone, le cui tracce si sono perse da questa notte. A seguito della richiesta formalizzata dai carabinieri della compagnia di Soverato, la Prefettura di Catanzaro ha questa mattina attivato la procedura per la ricerca di persona scomparsa.

Nell’area nel comune ionico sono in azione le unità cinofile dei carabinieri, i cacciatori Calabria, il soccorso alpino della Guardia di Finanza, la sala operativa mobile dei vigili del fuoco con la squadra del distaccamento di Soverato. L’elicottero del reparto volo di Salerno sta eseguendo dei sorvoli in zona alla ricerca del disperso. Sta operando anche l’elicottero della Guardia di finanza.

Da quanto si apprende, non ci sono stati precedenti casi di allontanamento. Non si hanno più notizie del 38enne da questa notte intorno alle 2.00.