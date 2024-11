La notizia che si aspettava da giorni è arrivata oggi: il comune di Mormanno ha azzerato la curva dei contagi e ritorna covid free. Proprio stamattina il dipartimento di prevenzione dell'Asp di Cosenza ha comunicato che le «ultime due persone rimaste sono finalmente guarite. Per la nostra comunità oggi è un nuovo inizio» - ha aggiunto il sindaco Giuseppe Regina. «Un nuovo inizio che deve passare dalla prudenza e dalla responsabilità che dobbiamo adottare nei prossimi mesi, cosi come abbiamo fatto fino ad oggi».

Il ricordo di chi non c'è più

Sono stati «mesi difficili» con la piccola comunità che ha visto ben 104 casi confermati e 6 decessi che hanno segnato per sempre la storia della comunità del Pollino. Proprio a chi non c'è l'ha fatta e alle loro famiglie è rivolto il pensiero del primo cittadino in questo giorno, unitamente ai tanti cittadini, la «stragrande maggioranza», che hanno rispettato le regole e che «ci hanno permesso di raggiungere insieme questo risultato. Non è stato facile raggiungere questo obiettivo frutto di un lavoro immenso di gestione e contenimento della curva epidemiologica».

Per questo il sindaco ha ringraziato il suo vice, Paolo Pappaterra, la giunta, i consiglieri delegati che hanno lavorato al «mio fianco in questo periodo difficile». Così come la task force con i medici, gli infermieri ed il farmacista, che «hanno dato contributo importante alla nostra comunità per evitare il peggio». Tante le donazioni ricevute dal comune in questi mesi che «hanno permesso l'acquisto dei tamponi e le sanificazioni» utili al raggiungimento dell'obiettivo oggi raggiunto». «Oggi il vaccino rappresenta la nostra più grande speranza ma dobbiamo continuare a rispettare le regole ed insieme ce la faremo».