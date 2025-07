Istituita una commissione dedicata per approfondire le «procedure di soccorso e di trasferimento da Soverato al hub pediatrico e neurochirurgico del capoluogo»

«In merito al drammatico decesso della piccola Carlotta La Croce, avvenuto presso l’Azienda ospedaliera “Dulbecco” di Catanzaro, nella notte tra sabato e domenica dopo un primo soccorso prestato nel Pronto Soccorso della struttura ospedaliera di Soverato, l’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro comunica di aver disposto un audit interno sulle procedure di soccorso e di trasferimento della piccola dall’ospedale di Soverato al hub pediatrico e neurochirurgico di riferimento». È quanto fa sapere l’azienda sanitaria provinciale di Catanzaro in una nota.

«Per adempiere alle verifiche il commissario straordinario ha nominato una Commissione dedicata composta dal professor Mancuso, dal professor Di Mizio e dalla dottoressa Monardo, e coordinata dal direttore sanitario; i lavori avranno inizio domani mattina e le risultanze dovranno essere notificate non appena concluse le verifiche. L’Azienda – prosegue la nota – fa anche sapere che la piccola era giunta alle 23.47 in Pronto Soccorso a Soverato per un dolore dorsale e perdita di sensibilità alle gambe; è stata sottoposta a esami ematologici e ad una Tac della colonna vertebrale con esito negativo. Durante la permanenza negli ospedali, tanto a Soverato quanto a Catanzaro, concludono dall’Asp – la piccola è sempre rimasta cosciente e vigile, senza febbre e con parametri vitali nella norma».