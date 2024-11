Nelle prossime ore la Procura della repubblica del tribunale di Castrovillari formalizzerà l’incarico per effettuare gli accertamenti tecnici irripetibili sul luogo della tragedia. L’obiettivo è cristallizzare le prove e fare piena luce su quanto accadde il giorno in cui perse la vita Denise Galatà, di soli 18 anni.

Denise e i suoi compagni si trovavano in gita scolastica per praticare rafting sul fiume Lao.

Dieci le persone già state iscritte nel registro degli indagati con l'ipotesi di omicidio colposo. Proprio per garantire un'indagine approfondita e imparziale, domani verrà formalizzato l'incarico per gli accertamenti tecnici irripetibili sul luogo della tragedia. Questi accertamenti saranno fondamentali per comprendere le cause dell'incidente e individuare eventuali responsabilità.

La scelta di affidare gli accertamenti tecnici a figure specializzate e indipendenti è cruciale per garantire la massima trasparenza e imparzialità dell'indagine. Saranno analizzati dettagliatamente i fatti e le dinamiche dell'incidente, attraverso l'impiego di strumenti scientifici all'avanguardia.