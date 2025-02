Scelta la chiesa per l’ultimo saluto al giovane figlio del senatore ed ex sindaco della città. C’è la possibilità che le esequie vengano celebrate nel pomeriggio

Domani, domenica 23 febbraio, il comune di Cosenza ha indetto il lutto cittadino per la morte di Francesco Occhiuto, figlio del senatore di Forza Italia, Mario Occhiuto e nipote del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto. In una nota, il comune di Cosenza ha collegato il lutto cittadino alla possibilità, ad oggi solo un’ipotesi, che già domani pomeriggio possano svolgersi i funerali del giovane cosentino, precipitato dall’ultimo piano del suo palazzo, situato su viale Giacomo Mancini.

L’autopsia disposta dalla procura di Cosenza prevede un passaggio formale e uno sostanziale. Alle 10 ci sarà il conferimento dell’incarico al medico legale Silvio Berardo Cavalcanti e il giuramento dello stesso. Dopodiché si procederà con l’esame autoptico che potrà durare a lungo o essere relativamente veloce sulla base dei quesiti indicati dal pubblico ministero Mariangela Farro. I funerali potranno essere celebrato solo dopo il nulla osta del magistrato che dovrà a quel punto dissequestrare la salma.

La famiglia in via preventiva ha indicato la chiesa di Santa Maria Madre di viale Cosmai quale luogo sacro in cui dare l’ultimo saluto a Francesco Occhiuto.

«Il lutto cittadino è stato proclamato dal sindaco, Franz Caruso, per manifestare in modo tangibile il profondo cordoglio dell’intera comunità cosentina e la vicinanza di tutta l'Amministrazione comunale alla famiglia Occhiuto per la scomparsa, improvvisa e drammatica, del loro amato congiunto», si legge in una nota del comune di Cosenza.