L’accertamento tecnico irripetibile sulla Volkswagen Up chiarirà tante cose sulla morte di Ilaria Mirabelli, la ragazza cosentina morta il 25 agosto 2024 ad Aprigliano. La 38enne dopo aver passato una domenica tranquilla insieme al fidanzato Mario Molinari, indagato per omicidio stradale dalla procura di Cosenza, è andata incontro a un tragico destino. Un incidente stradale sulla statale 108 bis le ha tolto la vita.

Lesioni e posizione del corpo

Il compito della procura è quello di fugare ogni dubbio sollevato dalla parte civile, rappresentata dall’avvocato Guido Siciliano, difensore dei familiari di Ilaria Mirabelli. Il penalista del foro di Cosenza ai nostri microfoni ha spiegato quali sono, dal suo punto di vista, i punti oscuri della vicenda giudiziaria. Tra tutti, due in particolare: le tre lesioni (clavicola sinistra anteriore e posteriore, ascellare media sinistra ed emiscapolare destra) riscontrate durante l’autopsia e la posizione del corpo di Ilaria Mirabelli, rinvenuto a circa 10-15 metri di distanza dal punto in cui la Volkswagen Up ha arrestato la sua corsa, finendo con le ruote all’aria. Continua a leggere su Cosenzachannel.it