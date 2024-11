La Procura di Catanzaro indaga su due morti sospette

Due fascicoli di inchiesta sono stati aperti dal pm di turno della Procura della Repubblica di Catanzaro Gerardo Dominjianni per due morti sospette avvenute una nella clinica Sant'Anna e l'altra che riguarda un 52enne rispedito a casa dopo essere stato visitato dal medico di turno in guardia medica. In entrambi i casi si indaga per omicidio colposo e al momento non ci sono indagati.