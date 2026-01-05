L’Università Magna Graecia di Catanzaro esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa del prof. Domenicantonio Rotiroti. Professore emerito dell’Umg, già ordinario di Farmacologia, per vent’anni preside della Facoltà di Farmacia e, successivamente, primo presidente della Scuola di Farmacia e Nutraceutica, direttore dell’Istituto del Cnr di Biotecnologie applicate alla Farmacologia di Catanzaro, componente di innumerevoli commissioni regionali e nazionali.

«In questo momento di tristezza – si legge in una nota –, desideriamo ricordare non solo l'insigne farmacologo e lo stimato accademico, ma soprattutto l'uomo che è stato guida e punto di riferimento per generazioni di colleghi e studenti. La sua straordinaria capacità di offrire consigli preziosi, il suo metodo di lavoro rigoroso, la sua dedizione e la sua rettitudine continueranno ad essere un esempio costante per tutta la nostra comunità accademica».