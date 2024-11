Si procederà all'acqusizione di tutti gli atti per comprendere cosa sia accaduto lo scorso 3 febbraio quando un paziente ricoverato in una clinica privata catanzarese, in seguito a complicazioni, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro dov'è deceduto. Si tratta di Massimo Luppino, tecnico di radiologia in forza al nosocomio cittadino, sottoposto ad un intervento di protesi all'anca in una struttura privata ma ricoverato poi in Rianimazione al Pugliese per uno shock settico. Il dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria ha attivato la competente equipe regionale al fine di procedere all'acquisizione di tutti gli elementi. La visita ispettiva è prevista per domani, 8 febbraio, e dovrà servire a chiarire tutti gli aspetti della vicenda.

Luana Costa