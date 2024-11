l giudice del tribunale di Cosenza ha condannato tre tecnici Anas per la morte, avvenuta nel 2009, di Danilo Orlando e Nicolino Pariano.

Tre tecnici dell'Anas della Calabria sono stati condannati a tre anni per la frana di una collina, avvenuta il 26 gennaio 2009, che provocò la morte di Danilo Orlando, di 20 anni, e Nicolino Pariano, 59 anni, mentre stavano percorrendo l'autostrada A3, nei pressi dello svincolo di Rogliano. La sentenza è stata emessa dal giudice di Cosenza che ha invece assolto i due progettisti dell’autostrada. Il Pm, Antonio Tridico, aveva chiesto la condanna dei tre tecnici a cinque anni. Il giudice ha disposto anche l’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni per i tre tecnici dell’Anas.



È stato deciso anche il risarcimento nei confronti delle parti civili che si sono costituite. Le due vittime erano a bordo di un furgone e, con altre cinque persone, stavano rientrando in Calabria dopo aver partecipato ad un torneo di calcetto amatoriale in Umbria. All'altezza dello svincolo di Rogliano il mezzo fu travolto da una grossa massa di fango e detriti che si staccò da un collina e travolse prima un muro di contenimento e poi la sede stradale.