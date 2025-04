Lo scooter su cui viaggiava è finito per cause ancora da accertare sulla fiancata di un autobus di linea sulla Flaminia. Nonostante i soccorsi il giovane non ce l’ha fatta

Non ce l’ha fatta Giorgio Imperiale, il giovane di 23 anni residente a Sant’Ippolito ma originario di Corigliano Calabro, rimasto coinvolto ieri in un violento incidente stradale lungo la Statale Flaminia, in località Serrungarina, nel territorio comunale di Colli al Metauro (Pesaro Urbino).

Era in sella a uno scooter Honda 250 quando, per ragioni ancora da chiarire, si è scontrato frontalmente con un autobus di linea Ami diretto verso Fano. L’impatto, contro la fiancata sinistra del mezzo, è stato devastante.

I soccorsi sono arrivati tempestivamente: il giovane presentava un b Sul posto sono intervenuti i sanitari della Potes di Fossombrone e gli operatori del 118 di Calcinelli. Vista la criticità della situazione, è stato allertato l’elisoccorso per trasferirlo d’urgenza in una struttura specializzata. Nonostante gli sforzi, le sue condizioni si sono aggravate fino al decesso.

A ricostruire la dinamica sono la Polizia locale e i carabinieri della stazione di Saltara. Dai primi rilievi, non si esclude che la causa sia una perdita di controllo da parte del giovane, anche se le indagini sono ancora in corso. Il tratto di strada, pur leggermente curvato, non è considerato pericoloso né a visibilità ridotta.

La notizia della sua morte ha colpito profondamente le comunità di Sant’Ippolito e Corigliano Calabro, dove il ragazzo era molto conosciuto. Cordoglio e silenzio nelle ore successive, mentre familiari e amici si stringono nel dolore.