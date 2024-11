Grave incidente stradale nel territorio comunale di Parghelia. Un pullman della Triolo Bus, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato con la fiancata contro una moto di grossa cilindrata, marca Honda, guidata da un giovane. Violento l’impatto, tanto che la moto è stata sbalzata contro un muro finendo fuori strada. A riportare le conseguenze peggiori nello scontro è stato proprio il motociclista la cui gamba è stata tranciata a causa dell’impatto. Immediati i soccorsi. Il giovane è stato trasferito in gravissime condizioni in ospedale. Sul posto si sono portati i carabinieriper cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente ed accertare tutte le responsabilità per l’accaduto. Rallentamenti anche al traffico che è stato bloccato in entrambi i sensi di marcia. L’incidente si è verificato lungo la ex Statale numero 522, meglio nota come “Strada del Mare” nei pressi del villaggio Panta Rei.