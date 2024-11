Trasferimento dall’ospedale di Vibo Valentia a Catanzaro. Indagini in corso da parte dei carabinieri

Grave incidente stradale nella tarda serata di ieri a Nicotera. Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, un motocross con a bordo un 17enne ed un 14enne è finito fuori strada andando a sbattere violentemente contro il muro del cimitero. Le condizioni dei due ragazzi sono apparse subito gravi ai sanitari del 118 intervenuti sul luogo dell’incidente per prestare i primi soccorsi. Dall’ospedale di Vibo, il ragazzo di 17 anni è stato trasferito a Catanzaro. Gravi pure le condizioni del 14enne, pure lui ricoverato in ospedale.