Necessario l'intervento dei Vigili del fuoco che hanno provveduto ad estrarre l'uomo dalla macchina e a recuperare il mezzo

I Vigili del fuoco di Reggio Calabria nella giornata di oggi sono intervenuti per recuperare una persona caduta, con la propria macchina, in un dirupo a Lazzaro, nel comune di Motta San Giovanni.

La dinamica

L’anziano signore mentre percorreva via S. Ilario nei pressi del cimitero è precipitato con la propria macchina per circa 7 metri fermandosi in equilibrio precario per la presenza, più in basso, di un altro dirupo di circa 10 m. La persona è rimasta incastrata all’interno dell’autovettura.

L'intervento dei Vigili del fuoco

I Vigili del fuoco appena allertati al 115 hanno inviato sul posto una squadra della sede centrale oltre a personale del nucleo S.A.F. (Speleo Alpino Fluviale) e ad una autogrù. Giunti sul posto con tecniche di derivazione speleo alpine hanno raggiunto l’autovettura mettendola in sicurezza. Contestualmente hanno provveduto ad estrarre il ferito, poi trasportato agli ospedali Riuniti di Reggio Calabria.