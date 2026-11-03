VIDEO | I provvedimenti, adottati dal Questore di Reggio Calabria, vietano ai destinatari, di età compresa tra i 24 e i 19 anni, l’accesso e lo stazionamento nelle aree del centro della cittadina ionica, teatro dei fatti

Movida violenta a Siderno adottati sette provvedimenti di Daspo Urbano dopo una rissa culminata in un accoltellamento

Non potranno accedere ad alcune aree del centro cittadino i sette giovani coinvolti in una violenta rissa culminata in un accoltellamento. Nei loro confronti il Questore di Reggio Calabria ha disposto altrettanti provvedimenti di Divieto di Accesso ai Centri Urbani (D.A.C.Ur.), misura di prevenzione conosciuta anche come “Daspo Urbano” o “Daspo Willy”.

L’episodio risale al mese di luglio 2026, quando una segnalazione giunta al Numero Unico di Emergenza 112 ha informato della presenza di una rissa che ha coinvolto numerosi giovani nei pressi di un esercizio commerciale situato nel centro cittadino. L’immediato intervento del personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Siderno ha consentito di ricostruire l’accaduto e di identificare tutti i giovanissimi partecipanti alla rissa di età compresa tra i 24 e i 19 anni, che sono stati successivamente denunciati all’Autorità Giudiziaria.

A seguito dei fatti, la Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Reggio Calabria ha avviato un’attenta attività di indagine finalizzata all’emissione dei provvedimenti di D.A.C.Ur., misura di prevenzione personale destinata a tutelare i luoghi di aggregazione e di pubblico ritrovo.

La gravità delle condotte accertate, ritenute lesive della sicurezza pubblica e tali da compromettere il benessere, la vivibilità e il decoro urbano della comunità locale, ha giustificato l’adozione della misura nei confronti di tutti i soggetti coinvolti. La durata dei provvedimenti è stata stabilita in relazione al ruolo e alla responsabilità di ciascun partecipante, variando da sei mesi fino a due anni.

Con l’emissione del D.A.C.Ur., considerato uno dei principali strumenti per garantire la sicurezza dei cittadini e la tutela dei luoghi pubblici, ai destinatari viene vietato l’accesso e lo stazionamento nelle vicinanze del bar teatro degli eventi e nelle strade adiacenti durante le ore serali e notturne.