Presunta violazione delle normative per l’accertamento delle infrazioni al codice della strada, violazione della normativa per il trattamento dei dati personali e distrazione dei proventi delle multe stradali. Sono diversi i fronti su cui indaga la Procura di Catanzaro nell’ambito del fascicolo che mira a far luce sull’utilizzo da parte di alcuni comuni del catanzarese di sistemi di lettura delle targhe.

I dispositivi finiti nel mirino degli investigatori sono quelli installati nei comuni di Isca sulla Ionio, Stalettì, Sellia Marina, Cropani e Satriano; questa mattina posti sotto sequestro su disposizione del gip del Tribunale di Catanzaro. Le indagini vanno avanti da oltre due anni e hanno preso il via a seguito di diverse segnalazioni da parte di automobilisti, che si sono visti notificare verbali ritenuti oggi illegittimi perché eseguiti in violazione delle normative vigenti.

Multe fuorilegge nel Catanzarese, polizia e finanza sequestrano numerosi dispositivi Targa System: ecco i comuni interessati

In particolare, secondo quanto emerso dagli approfondimenti investigativi eseguiti dalla polizia stradale in collaborazione con il nucleo di polizia economico finanziario della guardia di finanza e la sezione p.g. della polizia, i verbali sarebbero stati notificati attraverso contestazione differita, al contrario di quanto disciplinato dalla normativa che prevede la verifica e il controllo da parte di personale su strada.

I dispositivi inizialmente installati per il monitoraggio del traffico, grazie a ulteriori e specifiche funzionalità del software sarebbero poi stati impiegati anche per la lettura delle targhe dei veicoli in transito e l’elevazione di sanzioni attraverso un collegamento con banche dati (ad esempio, ministeriali o della motorizzazione civile) con cui si verificava – a titolo d’esempio - la presenza della copertura assicurativa o della revisione.

Irregolarità da accertare eventualmente attraverso operatori collocati su strada e che invece venivano notificate con una contestazione differita. Sono numerosi i verbali finiti sotto la lente degli investigatori e anche questi posti sotto sequestro. Il provvedimento adottato questa mattina dal gip è stato preceduto da incontri e verifiche che hanno coinvolto anche la prefettura di Catanzaro, la quale aveva diffidato i comuni a sospendere le attività di rilevazione, oggetto di indagine.

Altro fronte investigativo aperto è quello che riguarda l’impiego dei proventi delle multe. I militari del nucleo economico finanziario hanno effettuato acquisizioni documentali nei comuni di Isca sulla Ionio, Stalettì, Sellia Marina, Cropani, Satriano, Montepaone, Simeri Crichi e Squillace per verificare eventuali distrazioni delle somme. Sotto la lente degli investigatori sono finiti i bilanci comunali. I fondi devono essere, infatti, destinati a finalità ben precise.