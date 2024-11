Sarà l’esame autoptico a determinare le precise cause del decesso. La tragedia ieri sera, sul posto sanitari e carabinieri. Il dolore dell’Us Catanzaro: «Ci stringiamo con affetto alla sua famiglia»

Sarà il responso dell'autopsia disposta dalla Procura della Repubblica di Catanzaro a determinare le cause del decesso di Mattia Scumaci, 12 anni, morto ieri a Taverna, nel Catanzarese, dopo che aveva finito di giocare una partita di calcio nel campo sportivo comunale. Il ragazzino è stato colto da un malore improvviso che lo ha stroncato. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 i quali non hanno potuto far altro che constatare l'avvenuto decesso.

Il ragazzo si stava allenando con una scuola calcio. Sul posto anche i carabinieri della locale stazione e della compagnia di Soveria Mannelli, che hanno avviato gli accertamenti necessari da inviare al magistrato di turno della Procura della Repubblica di Catanzaro.

La notizia ha lasciato sotto shock il paese della Presila catanzarese. Con un comunicato l’US Catanzaro 1929 ha espresso «profondo dolore per la tragica scomparsa del piccolo Mattia Scumaci, venuto a mancare improvvisamente mentre si allenava, con la sua squadra di calcio, a Taverna. In questo momento di immensa tristezza, - si legge - tutta la società giallorosa, con in testa il presidente Floriano Noto, si stringe con affetto e vicinanza alla famiglia Scumaci, ai suoi cari e a tutta la comunità del centro presilano partecipando con commozione al dolore di chi ha conosciuto e amato Mattia».