Secondo la denuncia ai carabinieri della moglie di Carmelo Costanza, il 78enne non avrebbe ricevuto le cure necessarie a seguito di una caduta in casa

Morto all'ospedale di Catanzaro dopo dopo essere stato trasferito dal nosocomio di Vibo Valentia. La magistratura vuole vederci chiaro sul decesso di Carmelo Costanza, 78 anni di San Costantino di Briatico. Un altro presunto caso di malasanità in Calabria su cui gli inquirenti cercheranno di fare chiarezza in tempi brevi. A questo fine sono state sequestrate le cartelle cliniche dell’uomo e disposta l’autopsia. A denunciare il fatto ai carabinieri è stata la moglie di Costanza.

Tutto ha avuto inizio con una caduta in casa l’1 dicembre scorso. Nulla di grave all’apparenza, ma solo una piccola ferita alla testa per Carmelo Costanzo che, trasportato in ospedale a Vibo dal 118, secondo la denuncia non avrebbe ricevuto le cure necessarie.

