È morto in spiaggia a Crotone, pare per uno shock anafilattico conseguenza di una puntura d'insetto. La vittima è un uomo che stava trascorrendo il pomeriggio al mare. La vittima è uno straniero di 47 anni.

Sul posto diverse ambulanze, partito anche l'elisoccorso, poi tornato indietro perché era stato già accertato il decesso. Tutti inutili, infatti, i tentativi di rianimazione.

Panico tra i presenti, che parlano di numerose vespe che si aggiravano sulla spiaggia. Sono intervenuti infatti anche i vigili del fuoco, per sanificare l'area da un'eventuale presenza di un alveare.

Caos per la circolazione stradale, bloccata per più di un'ora per consentire l'arrivo dei soccorsi. Il fatto in un tratto di spiaggia libero nell'area di viale Magna Graecia, poco più a nord del cimitero di Crotone.

Sul posto anche la polizia e i carabinieri per accertare le cause di quanto avvenuto.