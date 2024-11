Sono stati rintracciati in Calabria e condotti in caserma i due giovani coinvolti nella rapina di un supermercato nel napoletano durante la quale è morto un 38enne

Sono stati rintracciati in Calabria i due giovani, uno maggiorenne ed un altro minorenne, condotti in caserma e che potrebbero essere coinvolti nella rapina ad un supermercato di Castello di Cisterna (Napoli) per sventare la quale, sabato scorso, e’ morto il 38enne ucraino Anatolij Korol. Al momento i due sono sottoposti ad un interrogatorio. In caserma c’e’ anche il procuratore di Nola, Paolo Mancuso, e il legale della famiglia dell’ucraino Giuseppe Gragnaniello.