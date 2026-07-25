Una persona è morta questa mattina dopo essere stata investita da un treno lungo la linea ferroviaria Paola - Rosarno in prossimità della stazione di Longobardi, nel Cosentino.



La circolazione è stata sospesa fino alle 7 circa per consentire alle autorità competenti di svolgere i necessari accertamenti volti a stabilire la dinamica dell'accaduto. Sul posto personale della polizia ferroviaria di Lamezia Terme, della scientifica di Paola e il medico legale. Trenitalia ha segnalato rallentamenti, variazioni e cancellazioni che hanno riguardato anche treni dell'Alta velocità.