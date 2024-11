Si chiama PolMagazine ed è la nuova rivista della polizia locale tenuta a battesimo a Cosenza, durante l’ottava edizione del Pol Meeting, la kermesse di formazione e aggiornamento in corso di svolgimento in riva al Crati, nella prestigiosa cornice del Teatro Rendano.

Idea messa nero su bianco

L’idea di realizzare un nuovo strumento informativo destinato agli agenti dei corpi di tutta Italia e, più in generale, alle pubbliche amministrazioni, era nata proprio a Cosenza, al termine dell’edizione 2020 del Pol Meeting. Adesso quella intuizione è stata concretizzata, messa nero su bianco, è il caso di dire. A dirigerla è Francesco Delvino, comandante della polizia municipale di Cerignola: «Già lo scorso anno eravamo usciti con il numero zero dedicato ai tre saperi: sapere, saper fare, saper essere ovvero la filosofia che poi rappresenta il nostro orizzonte. Per i contenuti non siamo andati alla ricerca di nomi altisonanti, ma abbiamo preferito la sostanza».

Serve una riforma

«I nostri redattori - ha sottolineato Delvino - sono i maniscalchi operativi, assolutamente necessari per dare sostanza al nostro lavoro». PolMagazine si propone anche di dare voce alle istanze del corpo di polizia municipale, soprattutto quelle rivolte alla politica. L’ultima riforma è datata 1986. Molte cose sono da allora cambiate e le criticità non mancano, come ribadito dallo stesso Delvino nella intervista rilasciata al nostro network.