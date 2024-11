Coinvolto un commercialista che avrebbe omesso di versare imposte dirette per oltre 183 mila euro e indirette (IVA) per circa 100mila euro

Il Comando Provinciale di Crotone della Guardia di Finanza, nell’ambito dell’attività istituzionale volta alla tutela delle entrate, ha recentemente ultimato una verifica fiscale nei confronti di un professionista esercente l’attività di servizi contabili e fiscali nel circondario crotonese.



La meticolosa attività ispettiva condotta dai militari delle Fiamme gialle, attraverso la puntuale ricostruzione del reddito complessivo conseguito dal professionista, ha permesso di constatare una rilevante evasione fiscale, di elementi positivi di reddito per circa 500 mila euro, a fronte dei quali si è determinato un mancato versamento di imposte dirette per oltre 183 mila euro e indirette (IVA) per circa 100.000 euro.

Questi, ha altresì omesso la presentazione delle dichiarazioni annuali per l’anno 2011, motivo per cui, i verificatori delle Fiamme Gialle, su autorizzazione del Comandante Regionale, hanno provveduto ad effettuare indagini finanziarie accedendo ai conti del soggetto verificato, riuscendo in tal modo a ricostruire con completezza i redditi percepiti dal professionista.