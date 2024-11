I carabinieri della locale tenenza hanno arrestato a Isola Capo Rizzuto R.G., 61enne del posto, ritenuto responsabile di ricettazione e detenzione illegale di armi clandestine e munizioni. I militari, in seguito ad un'accurata perquisizione d'iniziativa nella sua abitazione ed in luoghi di pertinenza, hanno rinvenuto, all'interno di un fienile, occultati sotto la paglia, un fucile sovrapposto calibro 12 marca Franchi funzionante e ben lubrificato con matricola abrasa nonché otto cartucce. L'arma e le munizioni sono state sottoposte a sequestro. L'uomo, al termine delle formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida.