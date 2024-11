Nella serata di sabato 20 febbraio, il personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Siderno ha tratto in arresto, in flagranza del reato di traffico di sostanze stupefacenti, Vincenzo Scarfone, di Caraffa del Bianco, incensurato e denunciato in stato di libertà la zia M.P., 51enne di Sant'Agata del Bianco, incensurata.

