La droga, secondo gli investigatori, era destinata al mercato illegale nella piana gioiese e avrebbe fruttato oltre 100 mila euro

I carabinieri della Tenenza di Rosarno hanno arrestato in flagranza di reato Michelangelo Caucinio, di 56 anni, già noto alle forze dell'ordine, per detenzione di droga. In particolare, nel corso di un normale servizio di pattuglia, i militari hanno notato l'uomo a bordo di un'autovettura in atteggiamento sospetto e hanno deciso di sottoporlo a controllo. Nella perquisizione sull'auto, i carabinieri hanno trovato, nascoste sotto delle cassette di mandarini, 17 confezioni termosigillate contenenti circa 12 kg di marijuana. L'ingente quantitativo di droga, secondo gli investigatori, era presumibilmente destinata ad essere immessa nel mercato illegale nella piana gioiese ed avrebbe fruttato oltre 100 mila euro. (Ansa)