Il sindaco di Reggio Calabria realizza e pubblica un video che mostra alcuni cittadini mentre abbandonano i rifiuti in strada senza rispettare le regole

Natale coi Lordazzi. Per chi non fosse avvezzo al calabrese stretto, i lordazzi sono quelli sporchi, ma sporchi davvero, insomma zozzi proprio. È questo l’improbabile ma autentico titolo di un video che il sindaco della Città metropolitana di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, ha pubblicato sulla sua pagina Facebook per denunciare chi abbandona rifiuti in strada senza seguire le regole.

«Quest'anno il cine panettone lo abbiamo girato a Reggio - scrive Faalcomatà -. Gustatevi lo spettacolo, il biglietto lo hanno pagato i LORDAZZI con le multe che stanno ricevendo. Come vedete le telecamere ci sono, le segnalazioni aumentano e allora dobbiamo insistere su questa battaglia di civiltà e volere un po' più bene a noi stessi e alla città». E poi un post scriptum: «Di immagini ne abbiamo già tante e le telecamere continuano a registrare, voi continuate a inviarci le vostre segnalazioni perché da ora in avanti le pubblicheremo tutte. Se i LORDAZZI non hanno alcun rispetto per gli altri, almeno provino un po' di vergogna per se stessi!».

Il sindaco di Reggio segue così le orme del sindaco di Bari e presidente di Anci nazionale, Antonio De Caro, che già da qualche tempo è ricorso alla gogna pubblica per chi non rispetta le regole e imbratta la città.