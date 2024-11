La nave Dattilo della Guardia costiera ha recuperato oggi nel mare Jonio, ad un centinaio di miglia dalle coste calabresi, altri 9 corpi, vittime del naufragio di una barca a vela partita dalla Turchia. Ulteriori 8 corpi erano stati recuperati nei giorni scorsi. Gli 11 superstiti, portati a Roccella Ionica, avevano parlato di una sessantina di dispersi.

Intanto, è stato attivato nel porto di Roccella Ionica un punto informativo per fornire assistenza ai parenti delle persone coinvolte nel naufragio della barca a vela, partita presumibilmente dalla Turchia, avvenuto a circa 120 miglia dalle coste ioniche della Calabria. Numerosi familiari, infatti, sono giunti in Calabria a seguito della tragedia avvenuta in mare per avere notizie in merito ai propri cari.