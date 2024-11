«Una tragedia. Ormai gli scafisti mettono in mare 'barchini' sempre meno sicuri e malandati incassando, sulla pelle di queste persone, milioni di dollari reinvestiti in armi e droga». Così il ministro delle Infrastrutture e vicepremier Matteo Salvini in un post su Instagram commenta il naufragio di migranti avvenuto in Calabria, al largo delle coste crotonesi.

«Fermare i trafficanti di esseri umani è un dovere morale di tutti, - ha continuato il ministro - soprattutto per salvare vite innocenti. Una preghiera per questi poveri morti».