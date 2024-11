Partiranno domattina, al momento questo è il programma, alcune salme irachene che dalla Locride saranno trasportate all’aeroporto Tito Minniti di Reggio Calabria per essere rimpatriate. Il decollo del C130 Air Force dell’Iraq, già sulla pista dello scalo reggino, con a bordo alcuni dei corpi esanimi dei migranti che il mare ha restituito dopo il naufragio di Roccella, è previsto per le prime ore della mattinata. L’operazione è gestita direttamente da Enac.

Secondo alcune fonti le salme in realtà sarebbero già passate stamattina dallo scalo reggino per poi essere riportate indietro. Non vi è però alcuna comunicazione ufficiale in merito. Se così fosse, si tratterebbe dell’ennesimo rebus in questa tragica vicenda, considerando le notizie carenti e frammentarie che hanno fin da subito contraddistinto questo naufragio.