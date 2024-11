I militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Catanzaro, coordinati e diretti dalla Procura della Repubblica - Dda di Catanzaro, con il supporto dello Scico di Roma, hanno eseguito 24 ordinanze di custodia cautelare 12 in carcere e 12 agli arresti domiciliari (tra cui un ex parlamentare), nei confronti appartenenti ad una cosca di 'ndrangheta e pubblici amministratori. Ai domiciliari anche l'ex parlamentare Pino Galati e l'ex consigliere comunale di Lamezia Terme, Luigi Muraca, già coinvolto in una vicenda giudiziaria per violenza sessuale.





Indagati anche Gerardo Mancuso, primario del reparto medicina dell'ospedale di Lamezia ed ex direttore generale dell'Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, e Giuseppe Perri, anche egli ex dg dell’Asp catanzarese, posto ai domiciliari. Tra i coinvolti anche Pietro Putrino, imprenditore nel campo delle pompe funebri e della sanità, ed Eliseo Ciccone, ex responsabile dell'elisoccorso regionale. Eseguito anche un sequestro di beni per un valore di 10 milioni di euro.

I nomi

Custodia cautelare in carcere



1.PUTRINO Pietro, 73 anni, di Lamezia Terme;

2. PUTRINO Diego, 36 anni, di Lamezia Terme;

3. PUTRINO Diego, 51 anni, di Lamezia Terme;

4. TORCASIO Vincenzo detto “Enzino”, 38 anni, di Lamezia Terme;

5. ROCCA Silvio, 61 anni, di Lamezia Terme;

6. ROCCA Pietro, 63 anni, di Lamezia Terme;

7. ROCCA Ugo Bernardo, 33 anni, di Lamezia Terme;

8. FERRISE Pietro, 59 anni, di Lamezia Terme;

9. GAGLIARDI Alfredo, 40 anni, di Lamezia Terme;

10. STRANGIS Tommaso Antonio, 53 anni, di Lamezia Terme;

11. DI SPENA Franco Antonio detto “Tony”, 45 anni, di Lamezia Terme;

12. REILLO Pasquale, 52 anni, di Lamezia Terme;

Arresti domiciliari

13. GEMELLI Roberto Frank, 54 anni, di Lamezia Terme;

14. MAUCERI Sebastiano Felice Corrado, 56 anni, di Lamezia Terme;

15. GALATI Giuseppe, 57 anni, di Lamezia Terme;

16. MURACA Luigi, 50 anni, di Lamezia Terme;

17. PUGLIESE Giuseppe, 50 anni, di Crotone;

18. PERRI Giuseppe, 65 anni di Falerna;

19. CICCONE Eliseo, 65 anni, di Catanzaro.

