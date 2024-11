I carabinieri del Ros e del Comando provinciale genovese stanno eseguendo perquisizioni in città in un'operazione antidroga e di lotta alla criminalità organizzata. Sette le ordinanze di custodia cautelare nei confronti di persone indagate per presunta appartenenza alla 'Ndrangheta. Oltre allo spaccio, sono accusati di traffico d'armi e reati contro il patrimonio.

Il ruolo di Belcastro e Nucera

Oltre alle sette persone sottoposte a misura cautelare nell'operazione dei Ros di Genova ci sono altri cinque indagati. Tra questi figurano, con l'accusa di associazione mafiosa, anche Domenico Belcastro e Lorenzo Nucera, già coinvolti nell'inchiesta Maglio 3. Nucera –riferisce l’ansa - è stato condannato a ottobre, in appello, a 4 anno e otto mesi, mentre Belcastro è stato condannato in Calabria a otto anni. Secondo quanto ricostruito dai militari, coordinati dal pubblico ministero Marco Zocco, il gruppo si coordinava per spacciare cocaina, marijuana e hashish. Avrebbero avuto a disposizione anche armi, tre pistole in particolare, di cui una è stata sequestrata nel corso delle perquisizioni di questa mattina. A uno dei soggetti indagati sono state contestate tre rapine a Genova nel corso delle quali sono state rubate le casseforti di due supermercati e di una tabaccheria.