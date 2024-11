Le indagini coordinate dalla Dda di Catanzaro ed eseguite sul campo dalla Guardia di Finanza. Nel mirino attività commerciali e automobili

I finanzieri del nucleo di polizia tributaria di Catanzaro, coordinati dal procuratore della repubblica, Nicola Gratteri, e dai procuratori aggiunti, Vincenzo Luberto e Vincenzo Capomolla, hanno dato esecuzione a un provvedimento di sequestro di beni per un valore di oltre trecentomila euro, emesso dalla sezione misure di prevenzione del tribunale di Catanzaro su richiesta di questa procura distrettuale.

Il destinatario

Destinatario della misura ablativa è Nicola Tedesco di Guardavalle, vicino alla locale cosca di ‘ndrangheta Gallace, operante nell’area ionica soveratese. Il soggetto era stato coinvolto nella nota operazione di polizia denominata Itaca-Freeboat, culminata nel mese di luglio 2013 con l’arresto di 25 soggetti, ritenuti affiliati ovvero fiancheggiatori della cosca Gallace-Gallelli-Saraco operante a Guardavalle, Badolato e su tutta la fascia del basso ionio catanzarese.

Irreperibile

All’atto dell’esecuzione degli arresti, Tedesco si rendeva irreperibile fino al 07.02.2015, giorno in cui veniva catturato, insieme ad un altro latitante, all’interno di un nascondiglio ricavato al di sotto della cella frigorifero del ristorante Molo 13 di Guardavalle, gestito dalla madre. Quest’ultima attività, attualmente denominata La Barcaccia, rientra tra i beni oggetto del provvedimento di sequestro.

La condanna

All’esito dell’intero procedimento penale, Tedesco veniva condannato per tentata estorsione in concorso. Le indagini patrimoniali condotte dagli investigatori delle fiamme gialle, prodromiche all’emanazione del provvedimento di sequestro, hanno consentito di ricostruire in capo all’uomo un notevole complesso patrimoniale il cui valore è risultato sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati o all’attività economica svolta. Il provvedimento di sequestro ha riguardato una ditta individuale, con sede a Guardavalle, esercente l’attività di ristorazione, un’autovettura e diversi rapporti bancari e finanziari, il tutto per un valore complessivo stimato superiore a trecentomila euro.

l.c.