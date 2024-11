Il 27enne è accusato di aver partecipato a traffici illeciti di marijuana e portato a termine delle intimidazioni per conto del clan Cerra-Gualtieri-Torcasio

C’è anche il campione internazionale di biliardo Danilo Fiumara, 27 anni, di Lamezia Terme (il padre è di Pizzo Calabro) fra le persone raggiunte dal provvedimento di fermo di indiziato di delitto vergato dalla Dda di Catanzaro nell’ambito dell’operazione "Crisalide" scattata alle prime luci dell’alba di oggi. Fiumara avrebbe partecipato “con consapevolezza di scopi e di vincoli” al controllo del territorio per conto della cosca “Cerra-Gualtieri-Torcasio”, partecipando ai traffici illeciti di droga (marijuana nel caso di specie) coadiuvando il trasporto dello stupefacente dal luogo di acquisto – individuato dagli inquirenti nel paese di Acconia di Curinga – a Lamezia Terme. E’ inoltre accusato di aver posto in essere alcuni danneggiamenti ed atti intimidatori propedeutici alle richieste estorsive.

Danilo Fiumara era rimasto coinvolto già nel gennaio scorso in altra operazione antimafia denominata "Dioniso", sempre contro il clan dei Torcasio-Cerra-Gualtieri.

Il 27enne nel giugno dello scorso anno è arrivato in finale nel pool di serie b al campionato italiano di biliardo, con le gare che si sono disputate nella sala “Autorità” dello Stadio olimpico di Roma. Sempre nel 2016 il giovane lametino si era guadagnato il secondo posto, a soli 10 punti dal primo, nella poll championship nazionale. Dopo importanti riconoscimenti di rilievo internazionale, Danilo Fiumara è stato anche l’unico partecipante calabrese del Dynamic biliard eurotour, tenutosi a Torino nel novembre 2015, in cui si sono fronteggiati i migliori campioni europei. Ha conseguito poi il primo posto nella prova regionale dalla Federazione italiana biliardo sportivo (Fibis) Calabria a dicembre 2015 nella specialità palla a 8, il secondo posto nella quarta prova 2014-2015 dell'ITP, la seconda posizione nella prova regionale della Fibis Puglia in serie B.

Giuseppe Baglivo