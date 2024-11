Il procuratore nazionale Roberti sottolinea la pericolosità dell’organizzazione criminale colpita ieri con l’operazione Quarto Passo, che ha portato al fermo di 61 persone, in Umbria, e in tante altre province d’Italia.

Operazione Quarto Passo - Autentica holding criminale. I soggetti provenienti dalla zona di Cirò e Cirò Marina avevano collegamenti dimostrati con le cosche dei luoghi di origine – ha dichiarato il procuratore - Mi preme sottolineare – ha aggiunto Roberti – che l’intervento è stato estremamente tempestivo perché questo gruppo era in espansione in termini imprenditoriali. Mi ha colpito l’interesse, ad esempio, nel settore del fotovoltaico. Questo è un aspetto molto delicato e noi come procura antimafia siamo molto impegnati per fermare le infiltrazioni delle organizzazioni della criminalità nei settori più avanzati”.

LEGGI ANCHE: NDRANGHETA, 61 ARRESTI IN UMBRIA