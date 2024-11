E’ il bilancio riferito a seguito dell'ultima operazione condotta dalla Dia reggina che ha portato alla confisca di beni a due presunti esponenti della criminalità organizzata calabrese per 15 milioni

Negli ultimi due anni la Dia di Reggio Calabria ha eseguito confische di beni a presunti appartenenti alla 'ndrangheta per un valore di oltre un miliardo di euro.

'Ndrangheta, confiscati beni per 15 milioni di euro nel Reggino

Sempre negli ultimi due anni la Dia di Reggio Calabria ha presentato 19 proposte di applicazione di misure patrimoniali reali. Altrettanto intensa poi è stata l'attività di investigazione in materia di prevenzione delle infiltrazioni mafiose nel settore degli appalti. Nel corso del 2016, in particolare, sono state eseguite 5.597 informative antimafia e dieci accessi in cantieri. Sempre nel biennio 2015-2016, inoltre, sono state approfondite 193 segnalazioni di operazioni finanziarie sospette.