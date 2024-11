Eseguita la scorsa notte l’operazione ‘Rheinbrücke’ in cui è stata sgominata una cellula di ndrangheta che ha portato all’arresto di dieci persone

I carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria, in collaborazione con i collaterali organismi di polizia tedeschi, hanno eseguito la scorsa notte 10 ordinanze di custodia cautelare a carico di altrettante persone indagate per associazione di tipo mafioso e concorso in associazione di tipo mafioso. I reati contestati agli arrestati, che avrebbero «esportato» il modello 'ndranghetistico in Germania, sono aggravati dalla transnazionalità, perchè commessi in Italia e Germania da un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato.

L’operazione, chiamata "Rheinbrücke", rappresenta la naturale prosecuzione dell’operazione "Helvetia" che aveva fatto luce sulla presenza di alcuni esponenti della 'ndrangheta in Svizzera. Ha trovato così sostanziale conferma l’esportazione del modello 'ndranghetistico in Svizzera e Germania, dove, secondo quanto è emerso dall’inchiesta, l’organizzazione criminale è stata "clonata" realizzando strutture analoghe a quelle tradizionalmente tipiche del territorio calabrese e con evidenti stretti legami di dipendenza con l’organismo di vertice in Calabria.





I nomi degli arrestati:



Raffaele Nesci, nato a Fabrizia il 06.02.1969, residente a Rielasingen-WorbIingen (Germania)

Antonio Critelli, nato a Borgia 1'08.03.1946, residente a Singen-BohIingen (Germania)

Achille Primerano, nato a Giffone il 09.11.1947, residente a Engen (Germania)

Raffaele Primerano nato a Fabrizia il 22.01.1971,

Raffaele Giacomini, detto, "Luzzo", nato a Soverato il 03.08.1958, residente a Radolfzell

Salvatore Cirillo, nato a Caulonia il 15.06.1975, residente a Gailingen;

Vittorio Ienco, nato a Fabrizia 1'01.02.1953, residente a Rielasingen-Worblingen, frazione Arlen

Domenico "Mimmo" Nesci, nato a Fabrizia il 16.12.1968, residente a Rielasingen-Worblingen, (Germania)

Domenico ''Micuzzo" Nesci, nato a Fabrizia il 27.05.1961, residente a Rielasingen-Worblingen, (Germania)

Maria Giovanna Nesci, intesa "Giannina", nata a San Pietro di Caridà il 01.01.1942, residente a Fabrizia