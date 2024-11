L'uomo, 52 anni, era l'ultimo ricercato dell'operazione Minotauro che portò in carcere circa 150 affiliati alla 'ndrangheta

I Carabinieri di Torino hanno arrestato Vincenzo Femia, 42 anni, ultimo ricercato dell'operazione Minotauro che nel 2011 portò in carcere circa 150 presunti affiliati alla 'ndrangheta. Deve scontare una condanna a sette anni, tre mesi e 21 giorni di reclusione per rapina, violazione delle leggi sulle armi e spaccio di droga. L'uomo si nascondeva in un appartamento nella zona nord di Torino ed è stato fotografato dai Carabinieri mentre usciva sul balcone per rinfrescarsi dal caldo. Nell'ambito della stessa operazione è stato denunciato per favoreggiamento un italiano di 26 anni.