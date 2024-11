L’arresto è avvenuto nell’ambito dell’inchiesta della Dda di Milano che ha portato all’arresto di 59 persone legate alla cosca Libri-De Stefano-Tegano, originaria di Reggio Calabria

E' stato arrestato in Bulgaria, Zdravko Ivanov, 39 anni, meglio noto come 'il francese' o 'Pascal'. Era Ivanov a portare in Italia ingenti carichi di cocaina, marijuana e hashish. Il provvedimento delle autorità bulgare segue l'internazionalizzazione delle ricerche, attivata presso il Servizio di cooperazione internazionale di polizia dell'Interpol dai carabinieri del nucleo investigativo di Milano e il trafficante è ora in attesa dell'estradizione in Italia.

L'arresto è stato effettuato nell'ambito dell’ inchiesta coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Milano che ha portato all'arresto di 59 persone legate al gruppo 'ndranghetista dei Branca, diretta diramazione delle cosche Libri-De Stefano-Tegano, originarie di Reggio Calabria.

