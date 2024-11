Operazione dei carabinieri in collaborazione con lo squadrone eliportato Cacciatori di Calabria. Le accuse della Dda: sono 15 le persone finite in carcere, 7 ai domiciliari

I carabinieri del Comando Provinciale di Crotone, con il supporto dei colleghi di Catanzaro, Vibo Valentia, Cosenza e dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria, hanno dato esecuzione a un provvedimento cautelare, emesso dal Gip presso il Tribunale di Catanzaro, su richiesta di questa Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 31 persone (per 15 delle quali è stata emessa la custodia in carcere, per 7 gli arresti domiciliari e per 9 l’obbligo di dimora), indagate, a vario titolo.

Gli indagati devono rispondere di «associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione, usura, danneggiamento, associazione per delinquere, finalizzata alla commissione di reati in materia di stupefacenti», nonché per numerosi «reati in materia d’armi, di sostanze esplodenti e di stupefacenti».

Misure cautelari in carcere

Antonio Colacino, nato a Catanzaro il 26.04.1980

Francesco Martino, nato a Guastalla (RE) il 23.04.1997

Salvatore Martino, nato a Guastalla (RE) il 6.07.1992

Vito Martino, nato a Crotone il 26.01.1970

Giuseppe Migale Ranieri, nato a Cutro il 12.10.1978

Antonio Musacchio, nato a Crotone il 24.02.1978

Antonio Pasquale Muto, nato a Crotone il 14.01.1998

Giuliano Muto, nato a Crotone il 24.08.1988

Giuliano Muto, nato a Crotone il 18.08.1998

Vito Muto, nato a Cutro il 19.09.1966

Rosario Parrotta, nato a Montecchio Emilia (RE) il 5.02.1991

Salvatore Peta, nato a Cutro il 18.05.1966

Rosanna Policastrese, nata a Catanzaro il 22.07.1971

Carlo Verni, nato a Cutro il 29.10.1968

Veneranda Verni, nata a Cutro il 10.02.1970.

Arresti domiciliari

Damiano Berlingiere, detto “Bruno”, nato a Catanzaro il 14.07.1977

Massimo Berlingiere, nato a Reggio Calabria il 9.12.1977

Paolo Fiorentino, nato a Cattolica il 29,06.1967

Vittorio Gentile, nato a Catanzaro il 25.09.1974

Angelica Passalacqua, nato a Catanzaro il 28,01.1982

Daniele Passalacqua, nato a Catanzaro il 2.06.1990

Pino Passalacqua, nato a Catanzaro il 6.05.1987

Obbligo di dimora

Antonio Abbruzzese, nato a Catanzaro il 15.02.1997

Liliana Barbieri, nata a Villingen (Germania) il 9.08.1974

Danilo Bevilacqua, nato a Catanzaro il 24.11.1999

Domenico Diletto, nato a Crotone il 4.10.1984

Pasquale Diletto, nato a Crotone il 23.07.1979

Sergio Fraietta, nato a Catanzaro il 24.01.1969

Giuseppe Parrotta, nato a Catanzaro il 3.07.1978

Stefano Placanica, nato a Catanzaro il 31.10.1973

Michele Sodaro, nato a Catanzaro il 10.08.1978.