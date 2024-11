Il provvedimento, emesso dalla sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria, è a carico di Domenico Lo Giudice, di 46 anni, ritenuto dagli investigatori elemento di vertice dell'omonima cosca della 'ndrangheta.

REGGIO CALABRIA - La polizia di Reggio Calabria ha eseguito un provvedimento di confisca di beni, emesso dalla sezione Misure di prevenzione del Tribunale reggino, a carico di Domenico Lo Giudice, di 46 anni, ritenuto dagli investigatori elemento di spicco dell'omonima cosca della 'ndrangheta che opera a Reggio Calabria, e gia' condannato, in primo grado per associazione di mafiosa e intestazione fittizia di beni, aggravata dal metodo mafioso. Il provvedimento patrimoniale ha colpito un'impresa di commercio all'ingrosso di alimentari e tabacco, per un valore complessivo di 2 milioni di euro.