Blitz dei carabinieri contro il clan Vanella Grassi a Scampia: tra le accuse rapina, spaccio di stupefacenti e possesso di armi da fuoco

Dalle prime luci dell'alba, i carabinieri del comando provinciale di Napoli stanno eseguendo una misura cautelare emessa dal gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Dda partenopea nei confronti di persone appartenenti al clan Vanella Grassi, ritenute gravemente indiziate di associazione per delinquere di tipo camorristico, rapina, detenzione di sostanze stupefacenti e possesso di armi da fuoco, aggravati dal metodo e dalle finalità mafiose. Tra i destinatari della misura, anche appartenenti alla 'ndrina Nirta-Strangio di San Luca.

Uno degli indagati, durante l'esecuzione delle misure cautelari, è stato trovato dai militari dell'Arma nascosto in un vano ricavato nel muro dietro dietro l'armadio della camera da letto.