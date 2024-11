L’operazione condotta della Procura antimafia di Potenza ha smantellato l’asse criminale tra l’Italia e gli Usa. A finire in manette anche Francesco Palmieri, presunto boss del clan Gambino

Gli uomini dello Sco (Servizio centrale operativo) della polizia di Stato hanno eseguito, questa mattina, 8 provvedimenti di custodia cautelare nei confronti di altrettante persone ritenute responsabili di associazione per delinquere transnazionale, finalizzata alla tentata estorsione ed aggravata dalle modalità mafiose. La maxi operazione contro Cosa Nostra e 'Ndrangheta è scattata tra l’Italia e New York su richiesta della Procura distrettuale antimafia di Potenza.



Gli arresti - A finire in manette Francesco Palmieri, considerato dagli inquirenti 'underboss' dei Gambino, una delle più potenti famiglie mafiose di New York. Palmieri è stato bloccato dai poliziotti in un appartamento di Brooklyn, dove abitava senza risultare registrato.

All’aeroporto di Malpensa mentre cercava di lasciare l’Italia con un biglietto di sola andata è stato fermato anche Giovanni Grillo detto “John”, considerato dagli inquirenti, uomo chiave dell’inchiesta.



L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è scattata anche per Salvatore Farina, Carlo Brillante, Raffaele Valente, Michele Amabile, Daniele Cavoto e Francesco Vonella, già coinvolti nell'inchiesta 'New Bridge' che ha provato i collegamenti e l'esistenza di affari malavitosi tra i Gambino e le cosche della 'Ndrangheta.



Sodalizio criminale tra Usa e Italia - L'indagine, sottolineano gli investigatori, "ha documentato ancora una volta l'esistenza di un tradizionale e consolidato asse criminale tra i sodalizi mafiosi operanti negli Usa e le organizzazioni radicate sul territorio italiano". Le investigazioni hanno, inoltre, messo in luce le attuali dinamiche in seno alle storiche famiglie mafiose di New York.



Traffico di stupefacenti internazionale - Le indagini, avviate oltre un anno fa, si sono sviluppate a margine dell'inchiesta della procura distrettuale antimafia di Reggio Calabria denominata 'New Bridge', operazione che consentì, nel febbraio scorso, l'arresto di 26 persone e di disarticolare un sodalizio mafioso, tra Calabria e Stati Uniti, dedito al traffico internazionale di stupefacenti.