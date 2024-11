Condanna definitiva per il 54enne ritenuto colpevole dell’omicidio di Saverio Carone ed i ferimenti di Pietro Carone e Ivano Pizzarelli

La Cassazione ha rigettato il ricorso di Pasquale Quaranta, 54 anni, di Santa Domenica di Ricadi, che è stato quindi condannato alla pena dell’ergastolo poiché ritenuto responsabile in via definitiva di essere stato il mandante dell’omicidio di Saverio Carone e dei tentati omicidi di Ivano Pizzarelli e Pietro Carone. L’omicidio di Saverio Carone è avvenuto a Santa Domenica di Ricadi il 12 marzo 2004, mentre i tentati omicidi di Ivano Pizzarelli e Pietro Carone portano le date del 30 novembre 2002 a Tropea (riqualificato dalla Corte in primo grado nel reato di tentate lesioni personali aggravate) e il 6 giugno 2004 a Santa Domenica.

L’operazione denominata “Peter Pan” era scattata nel dicembre del 2012 su indagini della Squadra Mobile di Vibo Valentia.

Pasquale Quaranta, indicato dagli inquirenti come il nuovo boss di Santa Domenica di Ricadi e personaggio inserito nel più potente clan dei La Rosa di Tropea, è stato ritenuto il mandante dei tre fatti di sangue, programmati per il controllo mafioso del territorio di Santa Domenica di Ricadi.

